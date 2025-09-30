Новини
Напрежение в ОбС – Бургас заради Дома на писателя
Автор: Николай Парашкевов 11:31
©
Към момента Общинският съвет в Бургас отхвърли докладната записка на кмета Димитър Николов, с която да се придвижи учредяването на безвъзмездно право на ползване на сградата, в която се помещава Сдружението с нестопанска цел "Бургаска писателска общност" за следващите 10 години, предаде репортер на Burgas24.bg.

Точката в дневния ред предизвика сериозни дебати в залата, а в крайна сметка бе отхвърлена.

От трибуната се изказа доц. д-р Снежана Стоянова, председател на Независимо женско дружество "Самосъзнание", като тя настоя организацията да получи право на ползване на част от сградата за своята дейност. Стоянова се аргументира с това, че постройката е изградена от бургаското женско дружество "Самосъзнание" през далечната вече 1934 г.

Част от общинските съветници призоваха докладната да бъде оттеглена, а представители на двете структури, заедно с хора от администрацията на Община Бургас, да седнат на една маса и да уточнят варианти, при които могат съвместно да използват сградата.

От своя страна Мартин Кръстев от ППДБ цитира точка от досегашния договор за безвъзмедно ползване, според която наемателят няма право да отдава части от имота на трети лица. Той изтъкна, че според него договорът е нарушен, защото на място могат да бъдат закупени напитки, за което общинският съветник твърди, че разполага с фискален бон.

В крайна сметка гласуваха 46 общински съветници. "За" бяха 25, "Против" бе 1, а 20 се въздържаха.








