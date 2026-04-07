Един от най-големите гласове на българския фолклор, Янка Рупкина, почина днес. Както Burgas24.bg съобщи, само преди няколко дни певицата бе изписана от болница след 20-дневен престой, но не успя да се възстанови.

През 2012 г. Рупкина е удостоена с високото държавно отличие орден "Кирил и Методий“, а през 2017 г. става почетен гражданин на Бургас.

Тя е родена на 15 август 1938 г., но поради трудното възстановяване на майка ѝ след раждането, е записана в регистрите с рождена дата 25 август. През 1954 г. завършва средното си образование в Техникум за медицински сестри в Бургас.

В семейството ѝ пеенето винаги е било част от живота, а самата тя започва да изпълнява народни песни от малка. На 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково, където видни фолклористи я канят на конкурс в София, организиран от Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио – конкурс, който тя печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е солистка на Ансамбъла. Прави много записи за фонда на БНР, издава грамофонни плочи в "Балкантон“ и участва в множество филми на БНТ. В записите ѝ се откриват варианти за съвременна интерпретация на фолклорното наследство.

Осъществява модерни фолклорни проекти с трио "Спешен случай“, композитора Димитър Пенев и кавалджията Теодосий Спасов. Нейната песен "Калиманку, Денку“ в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в поредицата албуми "Мистерията на българските гласове“.

В края на 1970-те години заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева създава трио "Българка“, с което печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят. Осъществява съвместни проекти със световноизвестни музиканти като Кейт Буш, Крис де Бърг, Джордж Харисън, Линда Ронстад и "Трансглобал Ъндърграунд“.

Преломен момент в живота ѝ е 21 декември 1971 г., когато група български музикални изпълнители, сред които Янка Рупкина, Паша Христова, Мария Нейкова и Борис Гуджунов, трябва да заминат за Алжир. Неправилната поддръжка на самолета води до тежка катастрофа, при която Паша Христова загива. Рупкина оцелява, но с изгаряния по ръцете, за които по-късно споделя, че ѝ дават сила да продължи музикалната си кариера.

Поклон пред паметта ѝ!