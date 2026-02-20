В сряда около 21:10 ч. в бургаския квартал "Победа“ служители от Първо районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "Алфа Ромео“, управляван от 30-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - амфетамин.Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.