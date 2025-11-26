Нарушава ли собствената си наредба Община Бургас с този надпис?
От Община Бургас не закъсняха с отговора. Според тях разпоредбата на въпросния член определя изискване към рекламно-информационните елементи, като изрично изброява видовете рекламни съоръжения, чийто надписи следва да бъдат изписани на български език. Това са - информационно указателни табели, билбордове, светлинни рекламно информационни табла, съобщения и др. Визираната арт инсталация "I <3 BURGAS" е предвидена като част от украсата на града и не е сред изброените в цитираната разпоредба. "Тя не представлява информационно или рекламно съоръжение, нито е предназначена да привлича вниманието на обществеността с търговска цел. Същата представлява художествена инсталация с осветление в тъмната част на денонощието, която да обогати визуално площадното пространство, където е разположена“, отговарят от Общината.
От там са категорични, че съоръжението не е рекламно, не попада в обхвата на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, съответно не е налице нарушение нейните разпоредби. От там дават примери с подобни инсталации от Франция, Испания, Германия, Нидерландия, Румъния и Китай. "Градът ни се развива като туристическа дестинация и е съвсем логично да има такава арт инсталация“, допълват от администрацията на кмета Димитър Николов.
