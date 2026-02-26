Вчера около 14:20 ч. в района до бл. 18 в ж.к. "Братя Миладинови“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас извършили проверка на 18-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели марихуана с тегло около 1 грам и метамфетамин с тегло около 0.5 грама.Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.