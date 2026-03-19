Наскоро взел книжка шофьор е катастрофирал по-рано днес в бургаския ж.к. "Меден рудник“. По първоначална информация 19-годишният младеж е шофирал с несъобразена скорост лек автомобил "Рено“ с бургаска регистрация, предаде репортер наПо чудо няма пострадали при пътния инцидент. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни.