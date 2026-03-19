Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Наскоро взел книжка шофьор е катастрофирал по-рано днес в бургаския ж.к. "Меден рудник“. По първоначална информация 19-годишният младеж е шофирал с несъобразена скорост лек автомобил "Рено“ с бургаска регистрация, предаде репортер на Burgas24.bg.

По чудо няма пострадали при пътния инцидент. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни.