Наскоро получила книжка катастрофира в Бургас. Инцидентът е станал в понеделник малко преди 02:00 ч. на бургаската улица "Тодор Александров“, в посока към ул. "Струга“.От ОДМВР – Бургас съобщиха, че поради движение с несъобразена с пътните условия скорост - замръзнала пътна настилка самостоятелно катастрофира, блъскайки се крайпътно неподвижно препятствие, лек автомобил "Сеат Ибиза“. Зад волана е била 18-годишна бургазлийка със стаж от 7 месеца. В колата е бил и 30-годишен бургазлия.Водачката на лекия автомобил е получила контузия на дясното коляно. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение. Нейният спътник е получил контузия на гръдния кош. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.