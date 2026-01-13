Наскоро взела книжка шофьорка катастрофира в Бургас
©
От ОДМВР – Бургас съобщиха, че поради движение с несъобразена с пътните условия скорост - замръзнала пътна настилка самостоятелно катастрофира, блъскайки се крайпътно неподвижно препятствие, лек автомобил "Сеат Ибиза“. Зад волана е била 18-годишна бургазлийка със стаж от 7 месеца. В колата е бил и 30-годишен бургазлия.
Водачката на лекия автомобил е получила контузия на дясното коляно. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение. Нейният спътник е получил контузия на гръдния кош. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Рядкост в Бургас: Сняг, минусови температури и смелчаци в морето
17:29 / 12.01.2026
Арест в центъра на Бургас: Криминално проявен хвърли метамфетамин...
17:13 / 12.01.2026
Закопчаха дрогиран шофьор в Бургас
17:04 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.