|Настроението в Бургас е лятно и забавленията продължават
В периода 13 – 14 септември в Експозиционен център "Флора", Приморски парк ще се проведе поредното издание на фестивала "Здравей, Здраве“. В рамките на два дни ви очакват е ви запознае с всички новости от сферата на здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве.
Фестивалът ще ви срещне с лектори, терапевти, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза за здравето. Всички панели са при вход свободен. Пълна програма за събитието може да намерите тук.
Четвъртият Фестивал на способностите ще се проведе в град Бургас на 13 септември. Той се организира от Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения - (БАЛИЗ) с подкрепата на Община Бургас В Морската градина пред Пантеона в съботния ден ще бъдат разположени 26 ателиета, в които потребители на социални услуги от града, Общината и от цяла България ще демонстрират своите умения, таланти и сръчност в сферата на занаятите.
Фестивалът ще бъде открит в 10:00 часа в Морската градина пред Пантеона и ще завърши в 17:00 часа с концертна програма, в която ще вземат участие представители на социални услуги от Община Бургас, както и младежи от школите при Младежки културен център - Бургас и НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1985“, Бургас.
Със сигурност най-вълнуващо и дългоочаквано събитие този уикенд ще бъде осмото издание на първия в страната бегачески фестивал "Бургас Рън“. Над 630 души са потвърдили участието си, с което се поставя рекорд в сравнение с предходните издания. "Бургас Рън“ ще се проведе в неделя – 14 септември. Стартът ще бъде даден в 09:00 часа при КЦ "Морско казино“. Тази година маршрутите на бегачите са на две дистанции – 5 км и 10 км. Организаторите на "Бургас Рън“ и тази година са подготвили музикална изненада за участниците в инициативата.
Ако търсите още спорт и адреналин – в зала "Никола Станчев“ в к-с "Меден рудник“ Бургас ще е домакин на традиционния турнир по хандбал за мъже "Тодор Хънков“. Той ще се проведе в спортна зала "Никола Станчев“ в к/с "Меден рудник“. Организатори са хандбален клуб "Фрегата“ и Община Бургас. В 11-то издание на турнира участие ще вземат "Локомотив“ Горна Оряховица, "Добруджа“ Добрич, "Чардафон“ Габрово, "Пирин 64“ Гоце Делчев, "Осъм“ Ловеч и "Фрегата“ Бургас.
Единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес- Честния и Свещен Пояс на Пресвета Богородица пристига в Бургас за поклонение и благословение, по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква.
Светинята се пази в манастира "Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция, и ще бъде донесена в България от Геронтиса Нимфодора, игумения на светата обител. Тържествено посрещане на св. Пояс в Бургас ще бъде на 14 септември пред катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в 18.00 часа.След това с Литийно шествие по ул. "Александровска“ и ул. "Успенска“ тя ще бъде пренесена до храм "Св. Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.
Не пропускайте и още едно събитие, което започва непосредствено след предстоящите почивни дни. От 15 до 19 септември в КЦ "Морско казино“ ви очаква фестивал "Музикални зографи“, който ще превърне града в истинска творческа лаборатория, където музиката се рисува, а картините звучат.
В продължение на няколко дни публиката ще стане свидетел на смели артистични срещи – необичайното трио пиано, гъдулка и кларинет с проект "Магия“, изящния квартет "Сезони“, както и дебюти на млади таланти.
За рекордно бързо време се запълниха местата в Летния театър за очаквания концерт с "Песните на Бургас" на 14 септември от 19:30 ч. Билетите, които са с нулева парична стойност, но осигуряват достъп и място, са изчерпани. Във великолепния спектакъл, с който Община Бургас ще почете своите бележити творци ще звучат песни по музика на Стефан Диомов, Георги Найденов – Гого, Константин Ташев и Иван Коларов и с поезията на Недялко Йорданов, Ваньо Вълчев, Пейо Пантелеев, Христо Фотев, Петя Дубарова и Иван Ванев.
Всички събития подкрепят кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.
