ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Не пропускайте есенния арт базар в Уличката на занаятите в Бургас
Ето и част от занаятчиите, които ще се включат в есенния арт базар:
"Морски знаци“ е марка на Общинско предприятие "Туризъм“, Община Бургас. Под тази марка се раждат туристически сувенири на морска и бургаска тематика. Изделията се изработват и декорират ръчно, защото в ръчно изработените продукти винаги има много любов, грижа и внимание към детайлите. Различните артикули са уникални и остават скъп спомен от Бургас. В тях се влагат естествени материали – текстил, кожа, вълна, стъкло, керамика, дърво и др. Сувенирите на "Морски знаци“ носят морския дух и бургаската символика, обединени в различни тематични серии – морска, флорална, фолклорна, празнична и др. В дизайна и изработването на сувенирите са заети хора в неравностойно положение – хора с увреждания, самотни и многодетни майки.
Магазин "Любовче" е социално предприятие, обединяващо повече от 20 талантливи творци от цялата страна. Магазинчето предлага ръчно изработени бижута от естествени камъни и вълна, картички, уникални плетени играчки, украшения от плъстена вълна, декорации със скандинавски мъх, ръчно изляти ароматни сапунчета и свещички - всички, направени с любов!
"ЦветикоАрт" – зад това цветно име стои Красимира Дякова, коятто от няколко години твори бижута от естествени камъни, керамични и дървени декоративни елементи.
"Елеганта" - доставките на Щастие от "Елеганта" започват преди почти четири години с изработката на изящни сатенени коледни топки. Не след дълго брандът "Арт Шевица" се появява на пазарите за ръчна изработка, а творецът, който стои зад него е Жени Шабаклиева.
Тя изработва с бродерия голям асортимент от най-различни бижута и аксесоари (медальони, гривни, обеци, книгоразделители, коледни топки, декорации, дрехи и др.)
Развитието на "Елеганта" крие зад себе си и още един бранд – "Творилница Вълшебство", която представя разнообразие от ръчно изработени сапуни, свещи и аранжировки.
Фондация "СпешълКатсРескю -България" – Лилия Стоянова
Фондацията е създадена с цел да помага на пострадали, болни или в опасност бездомни животни. За да развива дейността на фондацията, нейната създателка, Лилия Стоянова рисува чаши, чинии и кашпи. Любовта към животните ѝ помага да развива този талант. Това е причината и почти всички чаши да бъдат изрисувани с фигури на котки или кучета. Всички средства от артикулите ни се използват за медицинските разходи и закупуването на храната.
Румяна Йорданова се занимава с изработването на сувенирни изделия от текстил. Произведенията ѝ са разделени основно на две групи: за декорация и такива за игра.
"Плетени гушковци“ е брандът на Росица Бъндева. От две години и половина тя плете плюшени играчки като хоби.
Шевица Свет – Светлана Русева Тодорова – бродерия.
Теодора Георгиева – Mossart – картини и декорация от скандинавски мъх.
Издателска къща "Знаци" – Румяна Емануилиду.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Ето как Бургас ще отбележи 117 години от обявяването на Независим...
13:50 / 19.09.2025
Бургаските писатели напът да останат в своя дом още 10 години
13:46 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бу...
12:15 / 19.09.2025
Бургас е част от световния Park(ing) Day
11:21 / 19.09.2025
360° камера позволява да наблюдаваме Атанасовското езеро в реално...
11:03 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета