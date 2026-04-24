Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, спасил десетки хора, след трагедията с автобус край Малко Търново, бе удостоен с благодарествена грамота от областния управител на Бургас Добромир Гюлев, предаде репортер на Burgas24.bg.

Кратката церемония се проведе в сградата на Областна управа в морския град.

Самият Арабаджиев сподели, че не е очаквал да я получи, но е щастлив, че стореното от него е оценено.

"Колебание по-скоро нямаше. Всичко се разигра пред мен. Чух писъците, продължих към тях. И гледката беше трагична", заяви граничният полцай пред медиите.

"Бях на място, реагирах както трябва, макар с риск и опасност, но това ни е работата", категоричен бе той.

Арабаджиев сподели, че е имало момент след това, когато е започнал да премисля стореното.

Той призна, че това е втората му награда, откакто работи в Гранична полиция.

За първи път служителят на МВР е бил отличен през 2016 г. от тогавашния министър на вътрешните работи.

"През февруари близо до границата открих лица, които бяха почти измръзнали, имаше и загинали, но с проведената спасителна операция успяхме да извадим всички други, които бяха останали", завърши Арабаджиев.