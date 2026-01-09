Нефрологията на УМБАЛ Бургас е на първо място по брой преминали пациенти за 2025 г. сред всички отделения на болницата. Близо 1700 души са предпочели лечението тук, макар че в още четири общини в областта има подобни структури. За разлика от тях, Нефрологията на УМБАЛ Бургас е с най-високото – трето ниво на компетентност и работи по всички клинични пътеки."Приемаме много пациенти, които страдат и от други заболявания и имат нужда от комплексно лечение. Зачестиха случаите на остра и хронична бъбречна недостатъчност, лекуваме множество глумеронефрити", сподели началникът на отделението д-р Златина Миринчева. Тя добави, че тук постъпват и болни с усложнения вследствие на приложение на контрастни вещества. Много са и спешните случаи на остра бъбречна колика.На първите пет места по брой преминали пациенти следват Клиниката по съдова хирургия, Отделението по нервни болести, Второ детско отделение и Отделението по кардиология. Данните показват широкия обхват на високоспециализирана медицинска помощ, УМБАЛ Бургас предоставя на пациентите от Бургас и региона. Броят на всички хора, потърсили помощ тук, се запазва на нивата от предходната година – над 26 000 души. Това затвърждава позицията на лечебното заведение като най-предпочитано, въпреки наличието и активната дейност на други болници. Устойчивият пациентопоток е ясен знак за доверието, което хората продължават да гласуват на екипите.УМБАЛ Бургас остава единствената болница в Югоизточна България, която оказва денонощна медицинска помощ по над 30 специалности. В посочените данни не са включени пациентите, прегледани в Спешно отделение, без да се е наложил болничен престой.Най-натоварените месеци през изминалата година са били януари, март и юли, като през всеки от тях в болницата са приемани средно по около 2700 пациенти. Това отразява както сезонните пикове на заболеваемост и туристопоток, така и постоянната необходимост от своевременна и качествена болнична помощ. Месеците март и юли са рекордни по брой приети пациенти и предходни години, защото през март болницата лекува усложнения от грип и вирусни инфекции, а през летните месеци населението на Бургас се увеличава десетократно заради туристическия сезон.