В събота следобед на бургаската улица "Кавала" възникнал пожар, вследствие на който е обгазена 45-годишна жена.

Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.

Пожарът е потушен от два противопожарни екипа.

Констатирано е, че огънят е възникнал от неизправна електрическа инсталация, разположена в едно от избените помещения на адреса.