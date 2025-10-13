В събота следобед на бургаската улица "Кавала" възникнал пожар, вследствие на който е обгазена 45-годишна жена.Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.Пожарът е потушен от два противопожарни екипа.Констатирано е, че огънят е възникнал от неизправна електрическа инсталация, разположена в едно от избените помещения на адреса.