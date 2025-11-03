Неизправна газова бутилка замалко не предизвика голяма трагедия в Поморие, научиСлучаят е от миналата седмица и се разиграва на ул. "Александър Стамболийски" в града.В жилище на третия етаж в кооперация, обитавано от 51-годишен помориец възниква пожар, докато мъжът приготвял вечерята си. От огъня обгоряла кухнята в жилището. По данни на потърпевшия пожарът възникнал от неизправна газова бутилка.Няма пострадали лица. Работата по случая продължава.