Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат

В събота около 21:10 ч. в карнобатския квартал "Люляците" каруца с кон, оставена без надзор, потегля назад и преминава през крака на 74-годишна карнобатлийка.



Жената е получила открита рана под дясната мишница и охлузвания по десния глезен. Тя е настанена за лечение в ортопедично отделение на болница "Дева Мария“.