Необичайно състезание предстои в Бургас
Бавното пушене на лула е състезание с просто правило: кой ще задържи жаравата най-дълго. Но в него има и нещо повече – дисциплина, търпение, съзерцание. Победителят не е този, който "печели“, а този, който остава спокоен до последния дим.
Любителите на лулата са добре организирано общество – неформална, но изключително културна общност. Клубовете от отделните държави поддържат постоянна връзка, споделят редки тютюни, съвети за поддръжка на своя инструментариум, и, разбира се, се срещат поне веднъж годишно. След Истанбул и Букурещ, сега Бургас ще заеме своето място в техния своеобразен календар.
Посетителите ще пристигнат от различни краища на Балканите и Европа. Сред тях се очаква да бъде и Джанфранко Рускала от Италия. Той държи актуалния световен рекорд по бавно пушене на лула – 3 грама тютюн за над 3:30 ч.
Повечето хора от тази общност са на средна възраст, с добри професии, уважавани в своите градове и държави. Страстта към лулата е техният тих контрапункт – ритуал на уравновесеност в забързаното ежедневие. За тях лулата е не просто предмет, а продължение на личността. Колекциите им включват образци от бриар и всякаква дървесина, порцелан и морска пяна, изработени от изкусни занаятчии.
От векове лулата е символ на мир и размисъл. Тя присъства в културите на всички континенти – от ритуалните церемонии на северноамериканските племена до кабинетите на европейските интелектуалци. В историята е била в ръцете на въображаемия Шерлок Холмс и анимационния Попай Моряка, но и в тези на реални титани на мисълта и изкуството – Алберт Айнщайн, Дж. Р. Р. Толкин, Марк Твен, Винсент ван Гог, Ърнест Хемингуей, Зигмунд Фройд, Пабло Пикасо. Сред почитателите ѝ са били дори жени, които са нарушавали обществените норми с елегантна смелост – Вирджиния Улф, Катрин Хепбърн, Амелия Еърхарт.
Лулата, с нейното непреходно очарование, е не просто инструмент за пушене, а културен феномен – метафора на бавното живеене.
Бургас, с комбинацията си от културна атмосфера и южняшко спокойствие, изглежда като естествено място за подобно събитие. В следващите месеци организаторите ще обявят подробности за участниците и програмата на събитието.
