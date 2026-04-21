По Черноморието днес облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, съобщават синоптиците от НИМХ. По южното крайбрежие те ще бъдат интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°, в Бургас – 10° - 17°.

Температурата на морската вода е 12°-13°а, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Както Burgas24 за област Бургас и в половин България е обявен жълт код за интензивни валежи.

В страната

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°. Още преди обяд облачността от северозапад ще се увеличи и ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни на много места в Южна България. Ще има и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°.

В планините

Ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра от сняг. Значителни ще са валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.