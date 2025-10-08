Неприятности за 20-годишен бургазлия

© Burgas24.bg Тази нощ около 01:30 ч. на бургаската улица "Стефан Стамболов“ - до магазин "Марица“, служители от Второ районно управление – Бургас извършили проверка на 20-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели свивка с бяло кристалообразно вещество – амфетамин, с тегло около 1 грам и плик с кафяво-зелена листна маса – марихуана, с тегло около 7 грама.



По случая е образувано бързо производство.