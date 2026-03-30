Непълнолетен молдовец задигна кола посред бял ден в центъра на Бургас
В петък по обяд в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение от 55-годишен бургазлия за това, че малко по-рано от паркомясто, разположено на бул. "Демокрация" е отнет противозаконно собствения му лек автомобил.
В резултат на бързите полицейски действия возилото е открито в междублоковото пространство пред бл. 2 и бл. 1 В в ж.к. "Славейков".
В крайна сметка е задържан и извършителят на кражбата – 17-годишен молдовски гражданин, пристигнал в България на 26. март тази година.
Работата по случая продължава от служители на Пето Районно управление - Бургас.
Стефан Денев-Поляка е починалият след конфликт в Слънчев бряг
14:37 / 29.03.2026
Канят хотелиерския бранш и местата за настаняване на работна срещ...
17:11 / 27.03.2026
Над 5 милиона евро ще струва само проектирането на Националната д...
15:18 / 27.03.2026
Бургас събра бизнеса от България, Турция и Румъния на международе...
13:42 / 27.03.2026
