Непълнолетен молдовец задигна автомобил посред бял ден в центъра на Бургас, но след това бързо бе заловен от полицията в морския град, научиВ петък по обяд в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение от 55-годишен бургазлия за това, че малко по-рано от паркомясто, разположено на бул. "Демокрация" е отнет противозаконно собствения му лек автомобил.В резултат на бързите полицейски действия возилото е открито в междублоковото пространство пред бл. 2 и бл. 1 В в ж.к. "Славейков".В крайна сметка е задържан и извършителят на кражбата – 17-годишен молдовски гражданин, пристигнал в България на 26. март тази година.Работата по случая продължава от служители на Пето Районно управление - Бургас.