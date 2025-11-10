Вчера около 07:50 ч. в района на ул. "Уилям Гладстон“ служители от Първо Районно управление – Бургас задържали 17-годишен криминално проявен бургазлия, докато пушил марихуана. При извършения личен обиск са намерени и иззети девет свивки със суха зелена растителна маса – марихуана, с тегло около 9 грама.По случая е образувано бързо производство.