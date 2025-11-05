Сподели close
Непълнолетен бургазлия бе хванат от полицията с общо около 15 гр. марихуана, разбра "Burgas24.bg".

Вчера по обяд служители от Първо Районно управление - Бургас извършили проверка на младежа като намерили в него пет топчета с канабис.

В последствие е претърсен и апартаментът, в който той живее, където отново е открита марихуана, разделена в осем топчета. 

Общото количество на намерените наркотични вещества е с тегло около 15 гр.

Младежът е задържан със заповед за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.