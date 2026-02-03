Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
17-годишно момиче пострада при катастрофа на пътя между селата Маринка и Крушевец в Бургаско, разбра ФОКУС.

Случаят е от вчера на обяд.

51-годишният баща на потърпевшата допуска да самокатастрофира поради несъобразена с пътните условия (снеговалеж) скорост и загуба на контрол върху управлявания от него автомобил Киа.

Непълнолетната девойка е била на задната седалка на превозното средство.

След ПТП-то тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение.