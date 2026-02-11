14-годишно момиче пострада след катастрофа в ЦГЧ на Бургас, научиИнцидентът е станал вчера по обяд на кръстовището на улиците "Св. Патриарх Евтимий" и "Княз Борис I".Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 44-годишен мъж от града не спира на знак "СТОП" и отнема предимството на друга кола, допускайки ПТП.От инцидента е пострадало пътуващото в потърпевшото превозно средство 14-годишно момиче, което с фрактура на носа.То е прегледано в УМБАЛ - Бургас.В последствие е освободено за домашно лечение, без опасност за живота.