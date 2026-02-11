Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
14-годишно момиче пострада след катастрофа в ЦГЧ на Бургас, научи Burgas24.bg.

Инцидентът е станал вчера по обяд на кръстовището на улиците "Св. Патриарх Евтимий" и "Княз Борис I".

Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 44-годишен мъж от града не спира на знак "СТОП" и отнема предимството на друга кола, допускайки ПТП.

От инцидента е пострадало пътуващото в потърпевшото превозно средство 14-годишно момиче, което с фрактура на носа.

То е прегледано в УМБАЛ - Бургас.

В последствие е освободено за домашно лечение, без опасност за живота.