Несебър е най-посетената туристическа дестинация в България за 2025 г., показва доклад на Института за пазарна икономика.

През миналата година общината е поетена от 1.5 млн. души, като морският град дори изпреварва София, като столицата остава на второ място по този показател с 1.3 млн.

Следват Варна с 1,2 млн., Пловдив – 410 хил. и Балчик с 378 хил.

В Топ 10 на най-посещаваните от туристи градове с над 200 хиляди гости през 2025 г. са още Велинград, Банско, Бургас, Хисаря и Самоков.

Несебър е и лидер по дял на чуждестранните туристи спрямо общия брой посетители в местата за настаняване в общината - 76%.

Най-голям принос туризмът има в икономиката на Приморско с 56%, както и в Несебър с 55% и в Созопол с 54%.

Същевременно спадове има сред част от водещите туристически райони като Приморско, където броят на туристите е намалял с 11% и в Созопол със спад от 2% спрямо предходната година.

Приходите на хотелиерите достигат 1.4 млрд. евро