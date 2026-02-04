Снощи около 02:45 ч. на несебърската улица "Хан Крум“ служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил "Форд Галакси“, управляван от 55-годишен несебърлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,44 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.