50-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан от несебърската полиция, след като в обитавания от него апартамент са открити различни предмети, спомагащи производството на наркотици, научиВ петък служители от Районно управление - Несебър извършили претърсване в квартирата на мъже като там са намерени пликчета с метамфетамин с общо тегло около 5 гр., червен фосфор, киселини, стъклена колба с вместимост 500 мл., бутилки с течност с остра задушлива миризма, сода каустик и други прекурсори и предмети, необходими за производството на метамфетамин.Несебърлията е задържан за срок до 24 часа.Работата по случая продължава.