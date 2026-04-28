Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски“ и НУМСИ "Панчо Владигеров“ представят мащабната градска инсталация "Движение в цвят“, вдъхновена от динамиката и енергията на Giro d’Italia.

Проектът ще трансформира центъра на Бургас във визуален маршрут, съчетаващ спорт, изкуство и публично пространство чрез серия от стилизирани художествени обекти. Ще се изработят обекти-макети във формата на велосипеди от леки, устойчиви и екологични материали адаптирани за външна среда, оцветени в цветовете на Giro d’Italia, включвайки авторски интерпретации от учениците в цветове.

В сърцето на инициативата са екипа на БХГ, екип и ученици от НУМСИ. Под ръководството на професионални художници ще изработят от екологични и леки материали макети на велосипеди, който ще украсят със символи на движението и свободата. Всеки елемент от инсталацията ще е уникално произведение, което едновременно с това е част от обща визуална идентичност на града, преминаваща през ключови локации като: БХГ "Петко Задгорски“, площад "Св. св. Кирил и Методий“, пространството пред "Часовника“ и улиците "Константин Фотинов“ и "Митрополит Симеон“.

"Движение в цвят“ свързва художественото образование с реалната градска среда и международния контекст на легендарното колоездачно състезание. Проектът обединява институции, образование и публика в общо преживяване, където изкуството следва движението, а движението създава култура.