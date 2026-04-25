Днес и утре в Конгресния център ще бъде открит Фестивалът на роботиката FIRST® LEGO® League 2026 – част от най-голямата световна инициатива за образователна роботика, провеждаща се в над 110 държави с милиони участници. Събитието започва в 09.00 ч., а посетителите могат да видят уникални роботи, LEGO изложение, документални филми и да станат част от томболи с награди.

В рамките на събитието над 40 отбора от 20 населени места в България ще се състезават по официалните правила на FIRST® LEGO® League Challenge – състезание, което стимулира ученици на възраст от 10 до 16 години да търсят решения на реални проблеми чрез технологии, наука и работа в екип. В приятелски игри ще се включат и престижни световни отбори от Казахстан, Хърватия, Румъния, Молдова и Киргизстан.

Повече за събитието четете тук!