Нещо интересно предстои на Ченгене скеле
"Пожелай си чудо, рисуване на златната рибка, наричане за благоденствие, здраве и късмет за Никулден!
Ще рисуваме на платно с акрилни бои и художествени материали под менторството на художник, ще създадем подарък направен с любов, за да зарадваме любим именик с картина направена специално за празника или за да сбъднем наше желание и да и се радваме у дома.
Продължителността е до 3 ч., а възможностите са за единичен, семеен билет от два вида, с включени всички материали и кетъринг по време на събитието. Деца и родители ще нарисуват рибката, която сбъдва желания и ще прекарат 2 вълшебни часа в Ченгене скеле.
С вкусен кетъринг или напитка по избор ще вдъхнем сили и творческо вдъхновение за още повече празнични емоции!
Събитието е подходящо за цялото семейство!", съобщават организаторите.
За повече информация и записване +359 87 6944618
