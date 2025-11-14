Наближава най-обичаният празник от бургазлии – Никулден, а с него и интересните предложения как да се забавляваме в Бургас през почивния уикенд. На 7 декември от 12:00 ч. в КТК "Ченгене скеле“ организират семейна работилничка Аrt & Lunch: Make a wish."Пожелай си чудо, рисуване на златната рибка, наричане за благоденствие, здраве и късмет за Никулден!Ще рисуваме на платно с акрилни бои и художествени материали под менторството на художник, ще създадем подарък направен с любов, за да зарадваме любим именик с картина направена специално за празника или за да сбъднем наше желание и да и се радваме у дома.Продължителността е до 3 ч., а възможностите са за единичен, семеен билет от два вида, с включени всички материали и кетъринг по време на събитието. Деца и родители ще нарисуват рибката, която сбъдва желания и ще прекарат 2 вълшебни часа в Ченгене скеле.С вкусен кетъринг или напитка по избор ще вдъхнем сили и творческо вдъхновение за още повече празнични емоции!Събитието е подходящо за цялото семейство!", съобщават организаторите.За повече информация и записване +359 87 6944618