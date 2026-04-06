На 20 април от 14.00 ч. в зала 110 в Бургаския свободен университет ще се проведе дискусия на тема "Априлското въстание от 1876 г. - апотеоз на българската буржоазна революция". Събитието е посветено на 150-годишнината от Априлското въстание.

Темата за икономическите процеси, довели до въстанието, както кулминация на въжделенията и проблемите на младата българска буржоазия в рамките на тогавашната Османска империя, ще събере като дискаунти историк, икономист и юрист - директорът на Регионалния исторически музей Сливен (център на II революционен окръг по време на въстанието) доц. д-р Николай Сираков, ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов и председателят на Общинския съвет Бургас Михаил Хаджиянев.