Нещо интересно предстои в Бургас
В него ще участват: СНЦ "Ценности“ от Бургас, Сдружение "Антична Тракия“ от Ямбол, Сдружение "Ситалк – Исторически реконструкции“ от Пловдив, Акустична формация "Фрея“ от Пловдив и Сдружение "Историческо наследство“ от с.Хлябово, община Тополовград.
На публиката ще бъде представено традиционното оръжие на траките и келтите, живели по нашите земи. Всеки участник може да се включи в шотландски и ирландски игри, провеждани по келтските фестивали в целия свят, като "Мързеливата пръчка", "Царевична дупка“, "Хагис“ и др.
Музикалната част ще бъде представена от "Фрея“ - една необичайна група музиканти с уникални средновековни инструменти, пресъздаващи мелодии от ранноевропейската култура. В края на фестивала ще бъдат демонстрирани двубои с участието на гладиаторите от "Антична Тракия“ и "Ситалк – Исторически реконструкции“.
През цялото време на събитието ще работи Келтска работилница, която предлага изработване на глинени медальони, оцветяване на дървени амулети и рисуване на традиционните келтски символи. Всички изработени сувенири остават за участниците.
Събитието ще се проведе от 10.30 до 13.00 часа.
Вход свободен.
