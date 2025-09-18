Новини
Нещо интересно предстои в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 10:35Коментари (0)244
В последната неделя на септември СНЦ "Ценности“ отново ще покаже традиционните елементи от келтската култура в рамките на Трети фестивал "Духът на келтите 2025“. Празникът по традиция за трети път ще бъде в зелената площ до ЕЦ "Флора – Бургас.

В него ще участват: СНЦ "Ценности“ от Бургас, Сдружение "Антична Тракия“ от Ямбол, Сдружение "Ситалк – Исторически реконструкции“ от Пловдив, Акустична формация "Фрея“ от Пловдив и Сдружение "Историческо наследство“ от с.Хлябово, община Тополовград.

На публиката ще бъде представено традиционното оръжие на траките и келтите, живели по нашите земи. Всеки участник може да се включи в шотландски и ирландски игри, провеждани по келтските фестивали в целия свят, като "Мързеливата пръчка", "Царевична дупка“, "Хагис“ и др.

Музикалната част ще бъде представена от "Фрея“ - една необичайна група музиканти с уникални средновековни инструменти, пресъздаващи мелодии от ранноевропейската култура.  В края на фестивала ще бъдат демонстрирани двубои с участието на гладиаторите от "Антична Тракия“ и "Ситалк – Исторически реконструкции“.

През цялото време на събитието  ще работи Келтска работилница, която предлага изработване на глинени медальони, оцветяване на дървени амулети и рисуване на традиционните келтски символи. Всички изработени сувенири остават за участниците.

Събитието ще се проведе от 10.30 до 13.00 часа.

