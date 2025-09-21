Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Нещо интересно предстои в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 05:35Коментари (1)561
©
В последната неделя на септември, СНЦ "Ценности“ отново ще покаже традиционните елементи от келтската култура в рамките на Трети фестивал "Духът на келтите 2025“. Празникът по традиция за трети път ще бъде в зелената площ до ЕЦ "Флора – Бургас.

В него ще участват: СНЦ "Ценности“ от Бургас, Сдружение "Антична Тракия“ от Ямбол, Сдружение "Ситалк – Исторически реконструкции“ от Пловдив, Акустична формация "Фрея“ от Пловдив и Сдружение "Историческо наследство“ от с.Хлябово, община Тополовград.

На публиката ще бъде представено традиционното оръжие на траките и келтите, живели по нашите земи. Всеки участник може да се включи в шотландски и ирландски игри, провеждани по келтските фестивали в целия свят, като "Мързеливата пръчка", "Царевична дупка“, "Хагис“ и др.

Музикалната част ще бъде представена от "Фрея“ - една необичайна група музиканти с уникални средновековни инструменти, пресъздаващи мелодии от ранноевропейската култура.  В края на фестивала ще бъдат демонстрирани двубои с участието на гладиаторите от "Антична Тракия“ и "Ситалк – Исторически реконструкции“.

През цялото време на събитието  ще работи Келтска работилница, която предлага изработване на глинени медальони, оцветяване на дървени амулети и рисуване на традиционните келтски символи. Всички изработени сувенири остават за участниците.

Събитието ще се проведе от 10.30 до 13.00 часа.

Вход свободен








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 1 ч. и 29 мин.
0
 
 
28-ми септември не е ли последната неделя?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Бургас:
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
13:34 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Какво остави българинът по морето след края на сезона?
09:02 / 20.09.2025
Повече плажове у нас останаха без спасители
09:04 / 20.09.2025
Затварят две улици в Бургас заради велошествие
16:15 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
12:15 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди 
10:57 / 19.09.2025
Актуални теми
Висша лига на Англия сезон 2025/26
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Поскъпване на хранителните продукти
Матури 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: