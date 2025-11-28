По случай празника на Бургас – Никулден, в бургаския Исторически музей ще бъде подредена изложбата "От свети Никола до дядо Коледа“. Посетителите ще могат да я разгледат от 1 декември и да научат всичко за покровителя на морския град по достъпен и забавен начин. Идеята на музейните специалисти е да се представи съдържателна информация за житейския път на светеца, който закриля всички, свързани с морското дело, рибарството и банкерството. Специално внимание е обърнато на честването на неговия празник в различните региони в България и в други държави по света. Експозицията проследява и трансформирането на почитта към свети Никола в комерсиалния образ на Дядо Коледа.Всеки ден в рамките на празничната седмица от 1 до 5 декември 2025 г. Историческата експозиция в Бургас, на ул. "Лермонтов“ 31, предлага на учениците тематична образователна беседа, свързана с показаната изложба, като могат да бъдат разгледани и иконите на свети Никола, изложени в музея.