Нещо интересно предстои в бургаския исторически музей
Всеки ден в рамките на празничната седмица от 1 до 5 декември 2025 г. Историческата експозиция в Бургас, на ул. "Лермонтов“ 31, предлага на учениците тематична образователна беседа, свързана с показаната изложба, като могат да бъдат разгледани и иконите на свети Никола, изложени в музея.
Артистичното бургаско дуо Пол и Реми с медали от американското първенство по пясъчни скулптури
