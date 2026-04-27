За поредна година Младежки международен център-Бургас ще се включи в Националната изложба за цветя "Флора“, като този път програмата включва безплатен бонсай курс за младежи любители на възраст от 15 до 29 години.

Събитието ще предложи възможност за запознавдне с философията и техниките на бонсай изкуството под ръководството на утвърден специалист.

Курсът ще се проведе на 3 май т.г. от 12:00 до 16:00 часа в Експоцентър "Флора“-Бургас, а водещ ще бъде Трифон Трифонов – бонсаист с над 35 години опит в областта на бонсай изкуството и растениевъдството.

Програмата включва теоретична част, свързана с историята на бонсая, обща типология и класификация, стиловете и принципите на дизайна, както и практическа, в която участниците ще създадат собствени шохин бонсайчета.

Участието е безплатно и е за младежи от 15 до 29 години, но местата са ограничени до 15 участници.

Необходимо е предварително записване чрез формуляр.

Кой е Трифон Трифонов?

Инж. Трифон Трифонов (второ поколение производители и градинари, известни с голямата си колекционерска страст към растениевъдството).

По време на обучението си в Лесотехническия институт (ЛТУ), се увлича по изкуството бонсай, което предизвиква интереса му към декоративната растителност. Като студент усилено се занимава с дендрология, генетика, селекция, интродукция и размножаване на растителните видове.

По това време работи "тъканни култури" в Института по гората към Българската Академия на Науките. След завършване на висшето си образование остава на работа в Лесотехническия институт като научен сътрудник (ръководител на Ботаническа градина) и хонорован асистент по дендрология. Член е на Международната организация на растениевъдите (International Plant Propagation Society).

Озеленителската дейност започва през 1989 година с първата градина във вилна зона край гр. Костинброд. Следват екстериорни и интериорни озеленявания на офиси, ресторанти, бизнес сгради и частни обекти.