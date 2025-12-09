Нещо уникално се появи в бургаско училище
На събитието присъстваха представителите на висшия мениджмънт на компанията Калина Трифонова и Здравко Братоев, директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева и директорът на ОУ "Любен Каравелов“ Ивайло Бинев, учители и ученици, които изпробваха функционалността на конзолата.
Новата аркадна конзола предлага над 4 тематични видео игри, създадени както за забавление, така и с ясна образователна цел. Учениците се потапят в интерактивни екологични предизвикателства, чрез които се учат как да рециклират, да опазват природата и да вземат информирани решения за устойчиво бъдеще.
Иновацията, която отличава “Аркада с мисия", е начинът ѝ на активиране. Вместо традиционните жетони, конзолата работи с пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. Учениците просто поставят отпадъка в специален слот, а устройството отключва нова тематична еко игра. Така всяко пускане се превръща в образователно преживяване, което забавлява, информира и възнаграждава.
“Аркада с мисия" е първата аркадна машина в България, в която отпадъкът служи като средство за достъп до игра, превръщайки рециклирането в приключение. Тя стимулира любопитството на учениците, развива техните дигитални и екологични умения и създава нов, привлекателен модел за учене чрез игра.
След представянето на конзолата, ученици от училището демонстрираха и специално изработения от тях макет на град с екологична насоченост, отразяващ тяхното виждане за бъдеще с чиста околна среда. Макетът включваше зони за рециклиране, зелени площи, устойчиви транспортни решения и беше силен пример за креативността и ангажираността на децата към темата.
Проектът е поредната стъпка към интегриране на иновативни технологии в образованието и утвърждаване на добри практики за устойчиво развитие в училищната среда.
