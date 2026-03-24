Нещо вкусно ще приготвят в етнокухнята на бургаския музей
Татяна е екскурзовод в отдел "История“ на РИМ-Бургас. Тя е професионален фотограф, автор на книги и изложби, неуморим ентусиаст, който обича да експериментира и прави всичко с вдъхновение. Татяна Байкушева е изключителен кулинар, който вече е печелил награди.
По време на републиканския фестивал Diving Fest 2023 е наградена с плакет в кулинарния конкурс "Златният черпак“ за най-вкусната рибена чорба с тайна подправки. През декември 2025 г. печели първото място на празника на О-солената риба в Созопол в категорията "Тарама хайвер“.
А защо риба плакия на Благовещение?
Това е специален ден – Дева Мария получава от Архангел Гавраил благата вест, че е избрана да роди Сина Божи. Народът вярва, че оттук нататък добрините ще следват една след друга. Тази надежда окрилява хората и въпреки строгия пост, църквата разрешава да се яде риба.
Рецептата за риба плакия е традиционна, стара и широко известна. Рибата може да е всякаква – лаврак, хек, кефал, скумрия и дори цаца.
Как точно ще я приготви Татяна Байкушева можете да разберете още утре в етнокухнята на музея, която се намира на ул. "Славянска“ 69.
