Как се приготвя риба плакия ще Татяна Байкушева в етнокухнята на бургаския музей. Демонстрацията ще започне в 11 часа на 25 март, Благовещение.Татяна е екскурзовод в отдел "История“ на РИМ-Бургас. Тя е професионален фотограф, автор на книги и изложби, неуморим ентусиаст, който обича да експериментира и прави всичко с вдъхновение. Татяна Байкушева е изключителен кулинар, който вече е печелил награди.По време на републиканския фестивал Diving Fest 2023 е наградена с плакет в кулинарния конкурс "Златният черпак“ за най-вкусната рибена чорба с тайна подправки. През декември 2025 г. печели първото място на празника на О-солената риба в Созопол в категорията "Тарама хайвер“.А защо риба плакия на Благовещение?Това е специален ден – Дева Мария получава от Архангел Гавраил благата вест, че е избрана да роди Сина Божи. Народът вярва, че оттук нататък добрините ще следват една след друга. Тази надежда окрилява хората и въпреки строгия пост, църквата разрешава да се яде риба.Рецептата за риба плакия е традиционна, стара и широко известна. Рибата може да е всякаква – лаврак, хек, кефал, скумрия и дори цаца.Как точно ще я приготви Татяна Байкушева можете да разберете още утре в етнокухнята на музея, която се намира на ул. "Славянска“ 69.