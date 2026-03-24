Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Нови данни сочат, че последните 11 години са най-топлите, откакто се правят измервания. Това каза синоптикът на NOVA Николай Василковски в ефира на NOVA NEWS.

"Има цикличност в климата на Земята, но въпреки това кривата на глобалното затопляне – отклонението от приетата за норма средната стойност на глобалната температура – през последните 3-4 години ясно се откроява", добави той. 

Той обясни, че ефектът от глобалното затопляне се изразява в температурните аномалии.