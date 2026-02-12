Никола Бургазлиев, който прегази петима с АТВ в Слънчев бряг това лято, ще обжалва определението на Окръжен съд – Бургас от началото на седмицата. Тогава 18-годишният несебърлия поиска изменение на мярката му за неотклонение в по-лека, но съдът потвърди вече взетата спрямо него "Задържане под стража“. Заседанието е насрочено за 16 февруари от 14 часа в Апелативен съд - Бургас, научиНесебърлията е обвиняем за тежкия инцидент, при който на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострада Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт. 4-годишният ѝ Мартин беше транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява.