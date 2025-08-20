ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Никола от Бургас има нужда от нашата помощ, за да оздравее
Операцията е насрочена за декември, а след нея – дълга рехабилитация.
Необходимата сума е 87 000 USD.
Начините, по които можете да дарите Шанс на Никола :
Дарете чрез SMS на номер 17 777, като изпратите текст DMS NIKOLA или през дарителските бутони.
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА
BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF
IBAN: BG67STSA93000031955437
Титуляр на сметката: Никола Петков Димов
https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-nikola
paypal: valia0014@abv.bg
revolut: valentq3ir
Подкрепете Никола – всяко дарение е крачка към неговото здраве и самостоятелност!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Общината ще закупи оборудване за противопожарните служби в Бургас...
11:35 / 20.08.2025
Бургас разширява базата на центъра за социална рехабилитация
11:12 / 20.08.2025
Пускат допълнителни курсове по нощната линия за TEEN BOOM FEST
10:33 / 20.08.2025
Авария остави без вода част от УМБАЛ-Бургас
10:25 / 20.08.2025
Това безумие на пътя Бургас – Созопол потресе мрежата
10:10 / 20.08.2025
Спипаха софиянец с дрога в Равда
09:14 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета