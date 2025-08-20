Никола от Бургас има нужда от нашата помощ, за да оздравее

© Никола от Бургас е на 10 години и от раждането си се бори с рядко заболяване, което затруднява ходенето му. След две успешни операции в САЩ, днес той отново се нуждае от помощ – крачето му започва да се скъсява и предстои нова интервенция, за да може да продължи да се движи свободно.



Операцията е насрочена за декември, а след нея – дълга рехабилитация.



Необходимата сума е 87 000 USD.



Начините, по които можете да дарите Шанс на Никола :



Дарете чрез SMS на номер 17 777, като изпратите текст DMS NIKOLA или през дарителските бутони.



ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА



BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF



IBAN: BG67STSA93000031955437



Титуляр на сметката: Никола Петков Димов



https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-nikola



paypal: valia0014@abv.bg



revolut: valentq3ir



Подкрепете Никола – всяко дарение е крачка към неговото здраве и самостоятелност!