Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта
Автор: Елиза Дечева 11:20Коментари (0)386
©
Бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов съобщи, че няма промяна в състоянието на Марти и Христина, които бяха пометени от АТВ в центъра на Слънчев бряг. 

"И двамата продължават да са между живота и смъртта", допълва Попов. 

"Добрата новина е, че успяхме да ангажираме със случая националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който се отзова веднага и още днес ще бъде в Бургас", заяви още той. 

Попов каза, че лекарите от Бургас правят всичко по силите си и техниката, с която разполагат, за да помогнат на пострадалите. Те ще преценят и дали е възможно преместване на Марти и Христина в София, за да се продължи лечението им.



Още по темата: общо новини по темата: 33
23.08.2025 Бащата на Сияна: В мислите и делата си съм със семейството на Христина и
Марти
23.08.2025 Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
22.08.2025 Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възстанови
22.08.2025 Истинско чудо с малкия Марти, пострадал от АТВ в Слънчев бряг
22.08.2025 Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен"
22.08.2025 Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в ареста!
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът и...
20:48 / 23.08.2025
Бургаската полиция залови 42-годишен подпалвач на коли
14:04 / 23.08.2025
ВиК авария затвори възлово кръстовище в Бургас
10:49 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
23:01 / 22.08.2025
Имотният данък в община Несебър е около 502 лв. на човек
23:03 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен"
16:35 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!
10:52 / 22.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:34 / 22.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Поскъпване на хранителните продукти
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: