Богата програма ще предложи културно-историческият комплекс "Ченгене скеле" по повод Никулден.Празникът ще бъде почетен през целия уикенд - както на 6-ти декември, така и на 7-ми.На самия Никулден всеки желаещ ще може да стигне до "Ченгене скеле" с кораб, който ще отплава от "Магазия 1" в 11:00 ч., а резервация може да направите на телефон 0882 004124.От 11:00 ч. ще бъде открит никулденски базар с изложители от Бургас и региона, които ще покажат и интересни предложения за предстоящите коледни празници. В 12:00 ч. своите музикални изпълнения ще поднесат Кайра Хасан и Теодора Тенева от Музикална работилница ,,Веселина" с ръководител Веселина Колева.На откритата сцена половин час по-късно посетителите ще се насладят на фолклорните изпълнения на ПФА "Странджа".В празничния ден, от 13.00 ч., в туристическия комплекс ще бъде осветен никулденски рибен курбан и празнична трапеза от отец Стилиян от храм "Св. Пимен Зографски". Курбанът след това ще бъде раздаден за здраве на присъстващите.В неделя, 7 декември, от 12:00 ч. Coworking Family Burgas канят родители и деца на семейната работилница Art & Lunch: Make a wish! с продължителност до 3 часа.За повече информация, записване и заплащане: 0876 944 618.