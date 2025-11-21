Сподели close
Богата програма ще предложи културно-историческият комплекс "Ченгене скеле" по повод Никулден.

Празникът ще бъде почетен през целия уикенд - както на 6-ти декември, така и на 7-ми.

На самия Никулден всеки желаещ ще може да стигне до "Ченгене скеле" с кораб, който ще отплава от "Магазия 1" в 11:00 ч., а резервация може да направите на телефон 0882 004124.  

 

От 11:00 ч. ще бъде открит никулденски базар с изложители от Бургас и региона, които ще покажат и интересни предложения за предстоящите коледни празници. В 12:00 ч. своите музикални изпълнения ще поднесат Кайра Хасан и Теодора Тенева от Музикална работилница ,,Веселина" с ръководител Веселина Колева.

На откритата сцена половин час по-късно посетителите ще се насладят на фолклорните изпълнения на ПФА "Странджа“.

В празничния ден, от 13.00 ч., в туристическия комплекс ще бъде осветен никулденски рибен курбан и празнична трапеза от отец Стилиян от храм "Св. Пимен Зографски“. Курбанът след това ще бъде раздаден за здраве на присъстващите.

В неделя, 7 декември, от 12:00 ч. Coworking Family Burgas канят родители и деца на семейната работилница Art & Lunch: Make a wish! с продължителност до 3 часа.

За повече информация, записване и заплащане: 0876 944 618.

Програма за Никулден в културно-исторически комплекс "Ченгене скеле": 

 

6 декември (събота)

11.00 ч. – Откриване на Никулденски базар

12.00 ч. - Музикално изпълнение на Кайра Хасан и Теодора Тенева - Музикална Работилница ,,Веселина"

12.30 ч. - Празничната програма с ПФА "Странджа“

13.00 ч. – Ритуал по освещаване на Никулденски рибен курбан и празнична трапеза

13.15 ч. – Раздаване на осветения рибен курбан за здраве

7 декември (неделя)

11:00 часа - Никулденски базар

12:00 часа - семейната работилница Art & Lunch: Make a wish!