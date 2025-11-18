За пореден инцидент с плъснат пешеходец на пешеходна пътека в Бургас, научиСлучаят е от вчера следобяд и се развива в ж.к. "Зорница".Тогава лек автомобил, управляван от 39-годишна бургазлийка, блъска внезапно излязлата на пътното платно 64-годишна пешеходка.Пострадалата е с фрактура на дясната ръка, като е прегледана в УМБАЛ – Бургас, но отказала хоспитализация. Жената е освободена за домашно лечение, без опасност за живота.