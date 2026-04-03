За нов инцидент с непълнолетно дете, управляващо тротинетка, в Бургас научи Burgas24.bg.

Участник в него е 13-годишно момче от Бургас, а случаят се развива вчечра в района на един от моловете в града.

При навлизането си в лявата лента за движение лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж от Бургас, удря странично тротинетката.

Все пак положителното е, че след инцидента са нанесени единствено материални щети.

Burgas24.bg припомня, че съвсем наскоро в бургаския кв. "Банево" имаше доста по-тежък инцидент с непълнолетно дете, управляващо тротинетка.