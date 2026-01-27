Сподели close
За нов инцидент с блъснат пешеходец на кръстовището на бургаските улици "Славянска" и "Св. св Кирил и Методий", научи Burgas24.bg.

Случаят е от вчера по обяд, когато автомобил, управляван от 18-годишна бургазлийка с едва 2 месеца стаж зад волана блъска внезапно навлязлата на пътното платно измежду паркирани автомобили 71-годишна жена.

Пострадалата е немска гражданка.

Тя е с фрактура на глезена на десния крак

Настанена е за лечение бургаска болница, без опасност за живота.

Burgas24.bg припомня, че това е втори инцидент с блъсната възрастна пешеходка на това кръстовище за последните няколко дни.