Днес в редица български градове ще се проведе нов национален протест.Недоволството бе провокирано от поредните скандали около план сметката на държавата за 2026 г.От управляващата коалиция първоначално се опитаха да разгледат редовния бюджет, разпалил големите протести от миналата седмица. Все пак след това Народното събрание прие удължителен бюджет, като законопроектът беше гласуван на първо четене със 149 гласа "за“, 38 "против“ и 12 "въздържал се“.Въпреки това от ППДБ организираха поредния протест с искания за окончателно приемане на удължителен бюджет, машинно гласуване на по всичко изглежда предстоящите избори, както и отстраняването на Борислав Сарафов от поста на главен прокурор. Също така ще настояват за сваляне на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Демонстрация в столицата с искане за смяна на главния прокурор организират и от Инициатива "Правосъдие за всеки". Тя също ще започне от 18:00 ч. пред Съдебната палата.Освен в София, протест ще се проведе и в Бургас, като организаторите вече са входирали събитието в деловодството на Община Бургас. Заявката е от името на Николай Николов, който е областен координатор на ДБ в града. Организаторите приканват всички недоволни граждани да се съберат в четвъртък, 18 декември, от 18:00 ч. на площад "Атанас Сиреков".Към момента не са планирани предварителни промени в разписанието на градския транспорт. До неговото ограничаване или промени в маршрутите може да се стигне след препоръка на полицията.