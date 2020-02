Нов репродуктивен център отвори врати в Бургас

© Медицински център за репродуктивно здраве New Life Clinic отвори врати и в Бургас. Новият център в морския град е сателитен на водещата клиника за мъжко и женско репродуктивно здраве и асиситирана репродукция New Life – Пловдив. Специализираното лечебно заведение е най-голямата израелска инвестиция на Балканите, в което се прилага водещия световен опит в репродуктивните технологии.



Пациентите от Бургас и региона вече имат лесен и бърз достъп до най - съвременните технологии в асистираната репродукция, могат да бъдат консултирани, прегледани или да проследяват своята бременност на място. New Life Clinic Вurgas предлага пълната гама от специализирано медицинско обслужване и дава шанс на пациентите да се доверят на високовалифицирания екип на Ню Лайф - Пловдив, оглавяван от управителя - акушер-гинеколог д-р Добринка Петрова и консултиран от международно признатите специалисти в областта на асистираната репродукция.



След консултация и диагностика, извършена в Бургас, при желание пациентите ще имат достъп до пълния кръг на обслужване в ин витро центъра в Пловдив - донорски програми за сперматозоиди, яйцеклетки, класически ин витро процедури, Икси или Имси с най-модерните европейски технологии в репродуктивната медицина. Донорската Програма за яйцеклетки на центъра работи със световна банка, което на практика означава, че винаги има налични донори и не се налага да се чака за намирането на такъв.



Клиниката има специализирано отделение за мъже под името New Life Male center в който, специалистите се грижат за мъжкото здраве. Центъра разполага с CASA ( компютърно асистирана спермограма ), Крио Банка и извършва Тефна ( тестикулярна биопсния – нов и щадящ метод).



Екипът от специалисти на New Life Clinic активно се занимава с изследователска и научна дейност, а постоянният контакт с консултантите от Изарел му позволява да е винаги в крак с новостите в репродуктивната медицина и да ги прилага в клиничната си практика в полза на пациентите.



Благодарение на труда и усилията на консултантите на центъра в световен мащаб са проплакали повече от 10 000 бебета. New Life Clinic Вurgas се намира на ул. “Транспортна“ /зад Мол Плаза /.