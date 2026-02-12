Нова дигитална услуга ще помага на българските и чуждестранните туристи да планират и организират лесно своята почивка в Бургас.Go to Burgas Assistant беше представен в своята демо версия по време на 42-то издание на Международната туристическа борса "Ваканция и Спа Експо“, която се провежда от 12 до 14 февруари, съобщиха от Община Бургас."Градски асистент Бургас е вашият умен приятел в града, който помага да откриете най-доброто от Бургас – събития, забележителности, заведения, ресторанти и хотели. Той ви ориентира бързо и лесно, независимо дали сте тук за първи път, или се връщате отново. Асистентът предлага персонални идеи и вдъхновение за преживявания в точния момент – от разходки край морето и културни събития до места за отдих и вечерни изживявания – и ви показва най-удобния начин да стигнете дотам с градски транспорт или велосипеди под наем“, коментираха от екипа на Общинско предприятие "Туризъм“ – Бургас.Приложението предстои да бъде достъпно в официалната си версия за потребителите съвсем скоро.Още с откриването на събитието щандът на Община Бургас бе сред най-посещаваните и атрактивните, а на него се проведоха редица срещи с туроператори, общини и фирми с туристическа дейност.Министър Мирослав Боршош беше сред първите посетители, като тема на разговор бе провеждането на мащабното събитие Giro d’Italia на 8 и 9 май в Бургас. Интересът към него е сериозен още на този ранен етап, а на щанда на Община Бургас посетителите могат да открият освен информация и впечатляващ брандиран велосипед за Обиколката на Италия.И тази година посоката на морския град в сектор туризъм продължава да е свързана с дигитализация на услугите, както и с провеждане на големи събития, целогодишни туристически продукти и събития с цел привличане на туристи и инвестиции извън пиковите летни месеци.Голям интерес предизвика и специално изработен гларус, който е част от атрактивната визия на бургаския щанд. Той е дело на Мара Ибришимова и е с модерната визия на сувенирите от бранда "Морски знаци“. Те са ръчно изработени и са част от цялостното туристическо преживяване, което Община Бургас предлага.Партньори на Община Бургас в рамките на изложението и тази година са URBO Studio, които представиха дигитален киоск за самообслужване. Няколко такива се използват успешно от миналия сезон в града за предоставяне на лесно и бързо закупуване на билети за събития и различни атракциони.Управителят на остров Света Анастасия Павлин Димитров анонсира част от събитията на любимата туристическа дестинация, които се очакват през Лято 2026. Сред тях са концерти на Белослава, Братя Аргирови, Мери Бойс Бенд, тематични гръцки вечери, театрални и музикални спектакли.Пълната културна програма ще бъде обявена съвсем скоро.