СНЦ "Бизнес център Бургас" обявява началото на дейностите по своята нова инициатива "По-добра среда за пътуване и общуване в общността". Основната ѝ цел е да бъдат ремонтирани, освежени и облагородени две ключови автобусни спирки в кв. "Рудник“.Проектът включва подмяна и ремонт на пейки и кошчета за отпадъци, цялостен ремонт на една от спирките, почистване и подстригване на тревни площи, засаждане на растения, поставяне на информационни табели за екология, енергийна ефективност и детайли за проекта.В дейностите ще се включат 20 доброволци от квартала, сред които младежи и семейства от етнически малцинства. Чрез тяхното участие проектът насърчава приобщаването, изгражда доверие и създава положителни примери за сътрудничество. В края му ще бъде организиран "Ден на обновените спирки", на който ще се представят резултатите и ще бъдат отличени доброволците.Инициативата затвърждава усилията за устойчиво общностно развитие и продължава успешната практика на съвместна работа, установена в предходни проекти в квартала.Инициативата е финансирана по проект "CODE Housing – Общностно развитие и жилищна подкрепа за уязвими групи". Проектът се реализира в рамките на три месеца — от 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г.