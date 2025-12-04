Нова площадка за безопасност на движението бе открита в двора на Средно училище "Добри Чинтулов“ - Бургас в присъствието на полицейските инспектори Веселка Николова и Димитър Гочев от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР - Бургас и инспектор Хитами.Откриването на площадката се превърна в своеобразен празник, на който учениците от начален етап демонстрираха знания и умения за пътните правила и карането на велосипед, отгатваха гатанки, свързани с безопасното движение по пътищата и пяха тематични творби, поздравявайки специалните гости. Учениците от пети до седми клас получиха ценни съвети как да се движат правилно по уличното платно, какви правила да спазват при пресичане на светофар и пешеходна пътека. Особено полезни бяха съветите за безопасност, които е важно да спазват при използването на тротинетка.Създаването на площадката е по националната програма "Безопасност на движението по пътищата“, Модул 2 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.