Нова придобивка за ОУ "П. Р. Славейков" в Бургас
©
Откриването на новия кабинет е осъществено по Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. По програмата в училището се доставят ново обзавеждане, съвременна техника, нагледни материали и тематични табла, както и учебни помагала, които подпомагат интерактивния и практико-приложен подход в обучението. Създадената среда позволява по-ефективно усвояване на знанията и прави часовете по чужди езици още по-интересни и достъпни за учениците.
"Чуждите езици са сред основните приоритети на Славейковото училище. Английският език традиционно е на особена почит благодарение на изключителния професионализъм на преподавателите г-жа Донка Панкова, г-жа Надя Николова и г-жа Силвия Славова, които вдъхновяват учениците и ги мотивират да развиват увереност и отлични комуникативни умения.
От тази учебна година в първи клас се изучава и втори чужд език – испански.",коментира директор Жечева
Инициативата се реализира по програма за сътрудничество с ПГРЕ "Г. С. Раковски“, като гост-преподавател в училището е г-жа Жанет Ценова.
С реализирането на този проект ОУ "П. Р. Славейков“ затвърждава своя стремеж към иновативно и качествено образование, насочено към изграждането на уверени и успешни млади хора.
Още от категорията
/
Ето какво ще има в новия Спортен комплекс "Славейков" в Бургас, Общината вече търси изпълнител
10:35
В Бургас честваме Деня на любовта с тематична музикално-поетична вечер в Библиотеката на 13 февруари
11.02
В Бургас представиха продължение на швейцарската програма за развитие на дуалното обучение в България
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.