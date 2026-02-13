Нов специализиран кабинет по чужди езици беше открит в ОУ "П. Р. Славейков“ в Бургас – още една важна крачка към модернизиране на образователната среда и утвърждаване на високото ниво на езиковото обучение в училището.Откриването на новия кабинет е осъществено по Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. По програмата в училището се доставят ново обзавеждане, съвременна техника, нагледни материали и тематични табла, както и учебни помагала, които подпомагат интерактивния и практико-приложен подход в обучението. Създадената среда позволява по-ефективно усвояване на знанията и прави часовете по чужди езици още по-интересни и достъпни за учениците."Чуждите езици са сред основните приоритети на Славейковото училище. Английският език традиционно е на особена почит благодарение на изключителния професионализъм на преподавателите г-жа Донка Панкова, г-жа Надя Николова и г-жа Силвия Славова, които вдъхновяват учениците и ги мотивират да развиват увереност и отлични комуникативни умения.От тази учебна година в първи клас се изучава и втори чужд език – испански.",коментира директор ЖечеваИнициативата се реализира по програма за сътрудничество с ПГРЕ "Г. С. Раковски“, като гост-преподавател в училището е г-жа Жанет Ценова.С реализирането на този проект ОУ "П. Р. Славейков“ затвърждава своя стремеж към иновативно и качествено образование, насочено към изграждането на уверени и успешни млади хора.