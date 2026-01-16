Нова придобивка за кв. "Ветрен"
Новият парк се намира в близост до ДаунТаун центъра и е изграден по тяхна инициатива. Облагородяването на пространството е реализирано със съдействието на Община Бургас и с дарения от УМБАЛ "Дева Мария“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.
"Днес откриваме нова зона за отдих, за да може едно непривлекателно място в квартала да се превърне в пространство за забавления, отдих и игри. Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи, на спонсорите, на фирмите, които го изградиха, и оттук-нататък да се ползва с удоволствие, за да виждаме тук усмихнати и щастливи деца. На децата от "ДаунТаун“ пожелавам да бъдат ежедневни ползватели на тази прекрасна инфраструктура, да се чувстват като у дома, защото те го заслужават“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов по време на откриването на зоната за отдих.
Паркът разполага с новоизградени широки алеи, дървена беседка и удобни пейки с кошчета за отпадъци, както и с нови осветителни стълбове. В централната част е обособена нова детска площадка с атрактивни катерушки и пързалки, отделена от алеите с дървена ограда, което осигурява допълнителна безопасност за най-малките посетители.
Цялото пространство е богато озеленено, като са засадени и млади дръвчета, които с времето ще осигурят естествена сянка и комфорт за отмора и почивка в слънчевите дни. Зоната за отдих е обезопасена с метална ограда от страната на път Е871 към Айтос, както и с камери за видеонаблюдение.
На официалното откриване присъстваха децата от "ДаунТаун“, от детска градина "Калина Малина“ – кв. "Ветрен“ и от ОУ "Христо Ботев“ – кв. "Ветрен“, които ще бъдат сред основните ползватели на новата детска площадка, както и собственикът на УМБАЛ "Дева Мария“ Семир Абумелих, директорът на ЦАУ "Освобождение“ Тодор Колев, главният експерт на кв. "Ветрен“ Христина Янчева и жители на квартала.
С реализирането на този проект квартал "Ветрен“ получава още едно приятно, модерно и сигурно място за отдих, игра и социални срещи.
